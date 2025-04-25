Кравцов: порядка 4 млн школьников примут участие в "Диктанте Победы"

Фото: диктантпобеды.рф

В 2025 году порядка 4 миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы". Данный показатель увеличится примерно в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия международной патриотической акции "Диктант Победы".

Глава Минпросвещения подчеркнул, что в "Диктанте Победы" будут участвовать все федеральные детские центры, включая "Артек", который в этому году празднует 100-летний юбилей.

Также Кравцов отметил, что в едином учебнике по истории для 10-го класса свыше 30% времени уделяется изучению Великой Отечественной войны.

"Мы никогда не исказим историческую память, и наши школьники всегда будут знать правду", – приводит слова министра ТАСС.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом году в "Диктант Победы" будет включен раздел новейшей истории. По его словам, четверть вопросов будет посвящена спецоперации.

Политик добавил, что идея включить в "Диктант Победы" вопросы по теме СВО появилась во время его общения с героями спецоперации.

В 2025 году "Диктант Победы" пройдет 25 апреля в 90 странах. В России для диктанта задействуют свыше 35 тысяч площадок. Центральной при этом станет Музей Победы в столице.

В Москве также состоится исторический диктант. Он пройдет с 28 апреля по 10 мая и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2025 году в диктант войдет 20 вопросов по таким категориям, как личности, даты, культура и события. Внимание в них будет сосредоточено на самых значимых эпизодах ВОВ и подвигах героев.