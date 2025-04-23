Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские школьники примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее проведут во всех школах и колледжах города с 28 апреля по 7 мая, сообщил департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Накануне 9 Мая вместо традиционных звонков в школах прозвучит мелодия песни "День Победы". Школьники подготовят проекты о героях своих семей и представят их в формате небольшого рассказа, презентации или видеоролика. Свои работы ребята смогут показать на занятиях с 28 по 30 апреля.

Ученики школ и колледжей смогут продемонстрировать портрет и рассказ о человеке, его качествах и о том, как сохраняется память о подвигах предков в период ВОВ.

Материалы, подготовленные учениками совместно с медиацентрами, разместят в соцсетях.

Также в преддверии Дня Победы школьники и студенты участвуют в мемориально-патронатных акциях. Они уже привели в порядок памятники, мемориальные доски, памятные знаки и захоронения участников ВОВ.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование, посвященное 80-летию Победы. Москвичи могут рассказать о праздновании 9 Мая, боевых и трудовых подвигах своих предков. Также на странице голосования появится ссылка на календарь всех событий в преддверии 9 Мая, а в новостном разделе – истории людей, прошедших войну, статьи о работе столичного метрополитена в 1940-е и заметки о домах, которые сохранили память о военном периоде.

