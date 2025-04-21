"Активные граждане" расскажут о семейных традициях празднования 9 Мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новое голосование, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, началось в проекте "Активный гражданин". Москвичи могут рассказать о праздновании 9 Мая, боевых и трудовых подвигах своих предков, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, среди ответов числятся просмотр военных кинолент и возложение цветов к мемориалам. Москвичи могут вписать и собственный вариант.

Также на странице голосования появится ссылка на календарь всех событий в преддверии 9 Мая, а в новостном разделе – истории людей, прошедших войну, статьи о работе столичного метрополитена в 1940-е и заметки о домах, которые сохранили память о военном периоде.

Столичные музеи откроют в апреле свыше 50 экспозиций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников Родины – военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.

