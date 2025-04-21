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21 апреля, 08:35

Общество

Исторический диктант пройдет в Москве с 28 апреля по 10 мая

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Исторический диктант пройдет в Москве с 28 апреля по 10 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всех желающих приглашают принять участие на странице портала "Молодежь Москвы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

При этом в вузах диктант проведут очно в формате тестирования.

"Исторический диктант – это не просто тест на знания. Это возможность для молодых людей и всех горожан узнать больше о событиях войны, осознать свою связь с прошлым и вдохновиться героизмом предков. Важно помнить и сохранять память о тех, кто отдал свои жизни ради нашей свободы", – подчеркнула председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Он проводится два раза в год – перед Днем Победы в мае и Днем Героев Отечества в декабре. В прошлом году участниками акции стали более 30 тысяч человек.

В 2025 году в диктант войдет 20 вопросов по таким категориям, как личности, даты, культура и события. Внимание в них будет акцентировано на самых значимых эпизодах ВОВ и подвигах героев.

Организатором диктанта является патриотический проект "Город героев Москва". Его основные задачи состоят в сохранении исторической памяти и популяризации подвигов героев.

На отдельной странице, посвященной 80-летию Победы, на портале "Молодежь Москвы" ребята могут посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям. В одном из разделов желающим предлагается поделиться историями о родственниках и близких людях, которые боролись против фашизма. Также на странице есть коллекция документальных фильмов, снятых активистами патриотического проекта "Город героев Москва".

Фотовыставка об истории проведения Диктанта Победы открылась на Гоголевском бульваре

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Сюжет: 80 лет Победы
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