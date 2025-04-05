Электросудно впервые стало одной из площадок акции "Тотальный диктант"

Достаем двойные листочки: 5 апреля в Москве прошел "Тотальный диктант". Проверить свои знания по русскому языку москвичи могли на 230 различных площадках. Одной из них впервые стало электросудно, курсирующее по Москве-реке.

Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" проводится с 2004 года. За это время проект превратился в событие международного масштаба. В этом году диктант одновременно писали в 900 населенных пунктах России и 80 городах за рубежом. Добровольный тест на грамотность решили пройти более 50 тысяч человек.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Сейчас автором стала Марина Москвина – финалист литературной премии "Ясная поляна".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова – выпускница журфака МГУ с пятеркой по русскому в аттестате – в прямом эфире проверила свои знания, а также пообщалась с участниками диктанта на электросудне.