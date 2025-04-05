Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 17:50

События

Электросудно впервые стало одной из площадок акции "Тотальный диктант"

Электросудно впервые стало одной из площадок акции "Тотальный диктант"

Москвичам рассказали, когда растает снег в городе

Снегопад ожидается в Москве до 9 апреля

"Вопрос спорный": в России хотят ограничить количество питомцев в квартирах

Сильный снег ожидается в Москве до 9 апреля

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 8 апреля

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

Мемориальную доску Герою РФ Андрею Волоскову установят на улице Полины Осипенко в Москве

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 10 апреля

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

Достаем двойные листочки: 5 апреля в Москве прошел "Тотальный диктант". Проверить свои знания по русскому языку москвичи могли на 230 различных площадках. Одной из них впервые стало электросудно, курсирующее по Москве-реке.

Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" проводится с 2004 года. За это время проект превратился в событие международного масштаба. В этом году диктант одновременно писали в 900 населенных пунктах России и 80 городах за рубежом. Добровольный тест на грамотность решили пройти более 50 тысяч человек.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Сейчас автором стала Марина Москвина – финалист литературной премии "Ясная поляна".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова – выпускница журфака МГУ с пятеркой по русскому в аттестате – в прямом эфире проверила свои знания, а также пообщалась с участниками диктанта на электросудне.

Читайте также
обществовидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика