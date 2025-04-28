Минпросвещения РФ: педагоги должны проводить не больше 6 уроков в день

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В России учителя должны в день проводить не больше 5–6 уроков, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

"Мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки – это средняя нагрузка на педагога – 5–6 уроков, не больше", – передает ТАСС слова главы Минпросвещения.

Также министерство уже направило в школы типовые штатные расписания. Но это является лишь рекомендацией со стороны ведомства. Поэтому Кравцов призвал внести изменения в закон, чтобы в стране появились типовые регламенты работы школ.

Ранее в Совфеде предложили дать право преподавателям выгонять из класса учеников средних и старших классов за плохое поведение. Если младшеклассник не реагирует на замечания, то сначала с ним проведут личную беседу, а при необходимости привлекут психолога.

В случае со старшеклассниками и учениками средней школы учитель смог бы потребовать от школьника постоять за партой или выйти из класса. Но эти меры необходимо было бы применять "без перегибов", в соответствии с российскими законами, а также, если у ребенка нет медицинских противопоказаний.

