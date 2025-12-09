Путин наградил золотыми медалями героев России троих летчиков-испытателей

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин вручил золотые медали героев России летчикам-испытателям Виктору Минашкину, Леониду Чикунову и Андрею Шишову. Торжественная церемония состоялась в Кремле в День героев Отечества.

Шеф-пилот и летчик-испытатель I класса филиала Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Минашкин был удостоен почетной награды за высокие профессиональные качества, самоотверженность, мужество и героизм, проявленные в сложных испытаниях. В частности, он первым провел сложные полеты на дозаправку стратегических бомбардировщиков Ту-160М, Ту-22М3М и Ту-95МСМ.

В свою очередь, командир летного отряда филиала Региональных самолетов Чикунов проявил мужество, героизм, хладнокровие и профессионализм во время испытательного полета. Он мгновенно отреагировал на отказ системы управления, избежал катастрофы и успешно посадил самолет, спасая экипаж. Званием Героя РФ были отмечены его заслуги перед государством и народом, а также героические подвиги при испытаниях новой авиатехники.

Заместитель начальника Летно-испытательного центра – начальник летной службы Объединенной авиастроительной корпорации Шишов получил медаль за вклад в защиту Отечества и испытания новой авиатехники. В 2017 году он поднял самолет МиГ-31, а в 2018-м выполнил первый полет данного лайнера с новым изделием. В 2019 году Шишов успешно запустил гиперзвуковую ракету "Кинжал" по морской цели в Баренцевом море.

Вместе с тем российский лидер провел награждение командующего войсками Восточного военного округа и командующего группировкой войск "Восток", генерал-полковника Андрея Иванаева. Ему была вручена медаль "Золотая звезда".

При этом сам военнослужащий уточнил, что данная награда не является его личной заслугой. По его словам, она стала результатом труда солдат, офицеров и генералов группировки, которые мужественно выполняют и продолжают выполнять боевые задачи в рамках СВО.

"Уверяю вас, товарищ верховный главнокомандующий, что мы и дальше отдадим все силы для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие, за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены", – добавил Иванаев.

В свою очередь, Путин в своей речи назвал военных, находящихся на передовой, настоящими героями. По его мнению, бойцы, действующие в условиях применения современных боевых дронов и других средств поражения, проявляют невероятное мужество.

"Просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои!" – подчеркнул президент.

Также он обратил внимание на исключительность подвига штурмовиков в ходе боевых операций. Он выразил восхищение их работой, подчеркнув, что особенно сложно выполнять задачи на штурмовиках.

"Я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают. Чтобы было понятно тем, кто не летал, двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Просто это невероятно", – заявил Путин.

В заключение глава государства сделал акцент на том, что россияне всегда помнят героев Отечества. Он отметил, что именно благодаря им, их родителям и женам страна обладает возможностью отмечать данный праздник и многие подобные.

Ранее Путин заявлял, что основы характера и мировоззрения героев России закладываются в семьях. В ходе награждения наставников бойцов СВО президент подметил, что офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине, показав свою успешную работу на гражданском поприще.