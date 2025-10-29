Путин посетил московский госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, привезя с собой иконы, подаренные ему бойцами на день рождения.

В ходе визита президент встретился с военнослужащими, проходящими лечение после участия в специальной военной операции (СВО), и поблагодарил их за подарок.

"Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые, по сути дела, спасли вам жизнь", – сказал Путин.

Он обратил внимание на следы от пуль на иконах, которые, по его словам, защитили жизни военнослужащих. Путин добавил, что сразу после получения подарка у него возникло желание лично встретиться и выразить благодарность бойцам.

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Родине, за службу Отечеству", – добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что бои героев СВО достойны стать основой для фильмов и литературных произведений.

"Я посмотрел один из ваших боев. Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были", – подчеркнул президент.

Путин обратил внимание на массовость подобных примеров мужества, уточнив, что "у нас таких подразделений немало".

"Мы знаем об их работе боевой, знаем и помним. И страна должна знать", – отметил он.

Президент также пообещал привлечь внимание творческих деятелей к освещению героизма участников СВО, особо отметив вклад военных корреспондентов, которые "тоже там под пулями ходят и потери несут", но при этом достоверно передают реалии службы российских солдат.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). Он отметил, что в зоне боевых действий складывается благоприятная для России ситуация, а также подчеркнул, что российские бойцы делают "важнейшее дело".