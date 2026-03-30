30 марта, 16:55

ЕС на год продлил санкции против Ирана

Евросоюз на год продлил санкции против Ирана, введенные якобы из-за нарушений прав человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Рестрикции будут действительны до 13 апреля 2027 года. Они затронули 262 физических лица, главным образом – силовиков, чиновников, сотрудников пенитенциарной и судебной систем, а также 53 организации.

Санкции для физлиц подразумевают запрет на въезд в ЕС, а также блокировку активов в европейских банках, для юрлиц – заморозку активов и запрет европейскому бизнесу на любые контакты с ними.

Ранее Великобритания, Германия и Франция уведомили Совбез ООН о запуске механизма по восстановлению санкций против Исламской Республики после безуспешных переговоров о ядерной программе Тегерана. Перечисленные страны считают, что Иран не выполняет обязательства, предусмотренные в Совместном всеобъемлющем плане действий.

В свою очередь, иранский парламент рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Таким образом, страна не будет являться членом международного договора и сможет стремиться к созданию ядерной бомбы, сказал член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента республики Алаоддин Боруджерди.

