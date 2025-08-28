"Евротройка" уведомила СБ ООН о решении восстановить санкции против Ирана

Фото: 123RF/askoldsb

Страны "евротройки" – Великобритания, ФРГ и Франция – уведомили Совбез (СБ) ООН о запуске механизма по восстановлению санкций против Ирана после того, как переговоры о ядерной программе Тегерана завершились безуспешно. Это следует из заявления министров иностранных дел, представляющих вышеуказанные государства, передает Reuters.

Британия, Германия и Франция считают, что иранская сторона не выполняет обязательства, которые предусмотрены в Совместном всеобъемлющем плане действий. По их мнению, это приводит к задействованию механизма snapback (автоматическое восстановление санкций при нарушениях. – Прим. ред.).

При этом страны "евротройки" сообщили, что готовы продолжать вести переговоры по ядерной программе Тегерана в течение 30 дней. Это необходимо для продления действия резолюции СБ ООН 2231, в рамках которой с Ирана будут сняты санкции. Срок данного документа истекает 18 октября.

Ранее министерство иностранных дел Ирана потребовало от США возместить ущерб, который был нанесен из-за их атаки по стране. В ведомстве указали, что Вашингтону необходимо объяснить, почему они напали во время переговоров, а также гарантировать, что этого больше не повторится.

Однако в ответ администрация США объявила о введении крупнейшего пакета санкций против Ирана, который нацелен против более 50 физических и юридических лиц государства. Ограничительные меры направлены на судоходную империю семьи Мохаммеда Хоссейна Шамхани, который является сыном высокопоставленного чиновника из Ирана.

