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02:28

Политика

Иран рассмотрит перспективу прямых переговоров с США только на равных условиях

Фото: 123RF/fabrikacrimea

Иран в будущем может рассмотреть перспективу прямых переговоров с Соединенными Штатами в том случае, если Белый дом проявит равноправный подход. Об это заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News.

Дипломат подчеркнул, что сейчас речи о переговорах не идет, но они возможны в будущем. Тегеран требует, чтобы США проводили политику по отношению к Ирану на равных условиях, на основе взаимного уважения и общих интересов.

Ранее Иран согласился на переговоры с Великобританий, Францией и Германией 25 июля. Стороны обсудят иранскую ядерную программу. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел.

При этом президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства. Он вновь напомнил, что все три ядерных объекта Тегерана были полностью разрушены в результате атаки ВС США.

МАГАТЭ заявило, что большая часть иранского обогащенного урана уцелела

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