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Иран согласился на новый раунд переговоров с "евротройкой" 25 июля
Фото: 123RF/uskarp
Новый раунд переговоров Ирана и государств "евротройки" – Великобритании, Франции и Германии – касательно иранской ядерной программы состоится 25 июля в Стамбуле. Об этом пишет издание IRIB со ссылкой на представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.
Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. Исламскую Республику на переговорах будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану уничтожением новых иранских ядерных объектов в случае их строительства. Глава Белого дома напомнил, что все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены или уничтожены после атаки ВС США.
По информации журналистов, США, Франция, Германия и Великобритания установили конец августа как крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном. В противном случае указанные страны восстановят санкции против Исламской Республики.
Трамп рассказал, в каком случае США могут снова атаковать ядерные объекты Ирана