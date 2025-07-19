Фото: 123RF/antmatveev

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью агентству Tasnim представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса (иранского однопалатного парламента. – Прим. ред.) Эбрахим Резаи.

Он уточнил, что в настоящее время Исламская Республика добровольно приостановила лишь реализацию дополнительного протокола о сотрудничестве с МАГАТЭ и остается участником ДНЯО.

"Если давление будет продолжаться, то на повестке дня может быть выход из Договора, обогащение урана выше 60%, производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества", – пояснил Резаи.

Ранее СМИ писали, что США, Франция, Германия и Великобритания выбрали конец августа как крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном. В противном случае указанные государства планируют восстановить санкции против Тегерана, которые были сняты в 2015 году в рамках сделки.