Axios: США и Европа договорились о восстановлении санкций против Ирана

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США, Франция, Германия и Великобритания установили конец августа как крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном. В противном случае указанные страны восстановят санкции против исламской республики. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

По информации журналистов, к такой договоренности пришли госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в рамках телефонного разговора 14 июля.

При отсутствии нового соглашения к концу августа стороны условились активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совбеза ООН, которые были сняты в рамках сделки с Ираном 2015 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что готов принять участие в переговорах между США и Ираном. Также он подчеркнул, что Вашингтон не стремится к нанесению дальнейшего урона Ирану и настроен на дипломатическое урегулирование ситуации.

Между тем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна никогда не прекратит заниматься обогащением урана. Дипломат напомнил, что Тегеран имеет полное право на развитие своей мирной атомной программы, исходя из Договора о нераспространении ядерного оружия.