Посол Келин назвал Великобританию, Францию и ФРГ соучастниками США в нападении на Иран

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Великобритания, Франция и Германия стали соучастниками нападения США и Израиля на Иран, так как они без возражений приняли грубые нарушения международного права со стороны Вашингтона. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Британии Андрей Келин.

Дипломат отметил, что несмотря на свою антииранскую позицию, Лондон не стремится вступать в крупную войну на Ближнем Востоке. Поэтому в первые часы после атаки Штатов на Иран, Великобритания на всех уровнях заявила о своей непричастности к конфликту. Однако, по мнению Келина, "сути это не меняет".

"На фоне многолетних попыток Лондона – вместе с Берлином и Парижем – дискредитировать иранскую ядерную программу. Это фактически сделало эти страны соучастниками агрессии", – подчеркнул посол.

Дипломат напомнил, что переговоры Великобритании, Франции и Германии с Ираном до ударов США и нападения Израиля велись в Вене. В ходе этих переговоров представители "евротройки" давили на иранскую сторону по разным параметрам, чтобы через доклады и резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) засвидетельствовать информацию о том, что Иран якобы не может подтвердить отсутствие программы по созданию ядерного оружия.

"Именно последняя такая резолюция и была использована в оправдание ударов американцев по Ирану", – указал Келин.

Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана ночью 22 июня. Тогда американский президент Дональд Трамп сообщил, что все объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были уничтожены.

В Кремле заявили, что вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры". Кроме того, Россия решительно осудит убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если Вашингтон предпримет такой шаг.