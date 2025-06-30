WP: американские удары по ядерным объектам Ирана оказались недостаточно мощными

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Разведслужбы США перехватили телефонный разговор высокопоставленных иранских чиновников, которые отметили, что американские ракетные удары по ядерным объектам Ирана оказались не такими разрушительными, как прогнозировали эксперты. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, во время телефонного разговора иранские чиновники рассуждали на тему того, почему ракетные удары, приказ о нанесении которых отдал президент США Дональд Трамп, были не такими разрушительными и масштабными.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала публикацию The Washington Post "вырванной из контекста утечкой информации". Кроме того, она обвинила издание в дезинформации.

США нанесли ракетные удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. По словам американского лидера, все цели операции были достигнуты.

Однако вскоре Пентагон начал расследование ситуации вокруг утечки в СМИ данных об американских ударах по Ирану. По данным представителей ведомства, CNN и другие американские СМИ пытаются раскрутить эту ситуацию для создания плохой репутации Трампа.