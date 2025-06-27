Экс-госсекретарь США считает, что РФ может убедить Иран допустить МАГАТЭ на свои объекты

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Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс считает, что Вашингтону стоит обратиться к России с тем, чтобы она убедила Иран допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом политик заявила в интервью телеканалу Fox News.

Райс подчеркнула, что США необходимо продолжать действовать в отношении иранской ядерной программы. По ее словам, Вашингтону стоит попросить Россию, чтобы та убедила Иран допустить инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам для проведения расследования.

Ранее парламент Ирана принял новый законопроект, который запрещает инспекторам МАГАТЭ посещать ядерные объекты страны. При этом глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не отказывается от сотрудничества с организацией.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудничество Ирана с организацией – это "юридическая обязанность" до тех пор, пока страна остается участницей договора о нераспространении ядерного оружия.

