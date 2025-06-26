Путин счел конфликт Ирана и Израиля ушедшим в прошлое

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Конфликт Ирана и Израиля ушел в прошлое, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

"Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается <...>. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном", – отметил российский лидер.

Он также напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился, когда Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. В ответ Иран провел военную операцию, ударив по американским базам в Катаре и Ираке.

Спустя некоторое время американский президент Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

В свою очередь, Путин рассказывал, что Москва принимает усилия, чтобы содействовать иранскому народу. Агрессию в отношении Исламской Республики он назвал неспровоцированной и безосновательной.