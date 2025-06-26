26 июня, 19:45Политика
Путин счел конфликт Ирана и Израиля ушедшим в прошлое
Фото: kremlin.ru
Конфликт Ирана и Израиля ушел в прошлое, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.
"Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается <...>. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном", – отметил российский лидер.
Он также напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился, когда Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.
Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. В ответ Иран провел военную операцию, ударив по американским базам в Катаре и Ираке.
Спустя некоторое время американский президент Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.
В свою очередь, Путин рассказывал, что Москва принимает усилия, чтобы содействовать иранскому народу. Агрессию в отношении Исламской Республики он назвал неспровоцированной и безосновательной.
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