Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня

Фото: depositphotos/actionsports

Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернутся и завершат свои текущие, последние миссии!), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!", – написал Трамп.

По словам американского президента, прекращение огня может быть объявлено уже через 24 часа. Кроме того, он подчеркнул, что после этого "мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Конфликт между Израилем и Ираном начался ночью 13 июня. На протяжении всего этого времени стороны регулярно обменивались ударами по военным и ядерным объектам.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, все объекты были уничтожены. Сразу после ударов он призвал Тегеран прекратить атаки.

Иран пообещал заставить США пожалеть о ракетных ударах по ядерным объектам страны. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави подчеркнул, что агрессия со стороны США "развязала руки" Ирану.

Вечером 23 июня вооруженные силы Ирана провели военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз в Катаре. Вскоре иранская сторона подтвердила нанесение удара по катарской базе Аль-Удейд.