Fars: Иран отправил десятки БПЛА при шестой волне атаки на Израиль

19 июня, 07:14Политика
Фото: 123RF/aapsky
Вооруженные силы Ирана запустили десятки беспилотников в сторону Израиля в рамках шестой волны атаки на еврейское государство в ночь на 19 июня. Об этом сообщает издание Fars.
По информации агентства, эти дроны были оснащены боеголовками и достигли намеченных целей.
В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщала об ответной атаке на Иран этой ночью. Израильские силы ВВС наносили удары по Тегерану и другим районам Исламской Республики.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.
СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп уже утвердил план атаки на Иран, однако еще не отдал окончательный приказ о его реализации. Он рассчитывает вынудить республику отказаться от ядерной программы при помощи угроз.
При этом правительство Ирана может согласиться встретиться с американскими представителями, чтобы обсудить возможность прекращения огня с Израилем.
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