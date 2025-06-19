Bloomberg: чиновники США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни

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Высокопоставленные чиновники США готовятся к тому, что в ближайшие дни американские войска нанесут удар по Ирану. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, возможная атака может быть совершена 21–22 июня. Тем не менее пока сохраняется вероятность, что планы могут поменяться.

При этом высшее руководство сразу нескольких федеральных агентств США также готовится к потенциальному удару.

Американский лидер Дональд Трамп ранее обратился к Ирану с последним ультиматумом. Он не исключил, что силы его страны могут нанести удар по ядерным объектам. Трамп уточнил, что речь в том числе идет о центрах, связанных с обогащением урана.

Зарубежные СМИ писали, что Трамп еще во вторник, 17 июня, утвердил план атаки на Иран, однако пока еще не отдал окончательный приказ о его реализации.