Путин счел безосновательной агрессию против Ирана

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Агрессия в отношении Ирана безосновательна. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщает телеканал "360".

Глава РФ подчеркнул, что подобная агрессия является неспровоцированной, у нее нет никаких оправданий и оснований.

Президент также заявил, что РФ принимает усилия, чтобы содействовать народу Ирана. Визит Аракчи позволит подумать, как можно выйти из сложившейся ситуации, подчеркнул Путин.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики. В ответ Тегеран атаковал израильские территории.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

МИД РФ осудил атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.

