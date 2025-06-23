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23 июня, 15:17

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Rolling Stone: Трамп решил ударить по Ирану, основываясь на "вайбах"

Трамп принял решение об ударе по Ирану из-за "вайбов" – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по ядерным объектам Ирана на основе "вайбов", а не данных разведки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Rolling Stone.

"Высокопоставленные чиновники не делают вид, что заявления Трампа о неминуемой ядерной угрозе основаны на чем-то ином, кроме вайбов, намеренно созданных или нет", – указано в материале.

При этом американские власти не получали новых разведданных, которые могли бы стать причиной нападения, подчеркнул источник издания.

Соединенные Штаты ударили по трем ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. В результате, по словам Трампа, были уничтожены предприятия по обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Владимир Путин назвал атаку неспровоцированной агрессией, которая не имеет под собой никаких оснований и оправданий. Российский МИД, в свою очередь, осудил удары США, обвинив в нарушении международного права и Устава ООН.

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