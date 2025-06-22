Трамп: США уничтожили объекты Ирана по обогащению Урана

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Военные силы США полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации, которое транслировал Белый дом.

"Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены", – заявил Трамп.

Он уточнил, что цель американских ударов состояла в ограничении ядерных возможностей Ирана. Глава Белого дома предупредил, что Штаты готовы при необходимости в течение считанных минут уничтожать дополнительные цели в Иране.

Трамп подчеркнул, что США и Израиль действовали против Ирана в тесном взаимодействии, работая как настоящая команда. По его словам, он прошел большой путь с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы устранить угрозу со стороны Ирана.

По словам Трампа, американским бойцам удалось поразить самые сложные цели в Иране, однако аналогичных объектов еще предостаточно на территории исламской республики. Глава США выразил надежду, что ему больше не придется прибегать к авиаударам.

Теперь Тегеран должен заключить мирное соглашение, добавил Трамп. В противном случае, если конфликт не будет урегулирован, то Штаты будут готовы нанести новые удары, пригрозил республиканец.

"Это больше не может продолжаться. Либо наступит мир, либо Иран ждет трагедия намного более масштабная, чем та, которую мы наблюдаем в последние восемь дней", – подчеркнул он.

Трамп также анонсировал пресс-конференцию по ударам по иранским ядерным объектам, которую проведут председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет 22 июня в 08:00 по местному времени (15:00 по Москве).

Трамп сообщил, что американские войска успешно нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, которые располагаются в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США также призвал власти Ирана прекратить войну.

В армии Ирана заявили, что пока нет каких-либо четких доказательств разрушений на ядерных объектах республики. В Тегеране также подчеркнули, что теперь Соединенные Штаты официально вступили в войну с Ираном.

В Кремле предупреждали, что вмешательство американских сил в конфликт между Ираном и Израилем лишь усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".