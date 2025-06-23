Иран заявил о "развязанных руках" для ответа на удары США

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Агрессия со стороны США "развязала руки" Ирану. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

Он подчеркнул, что теперь Тегеран вправе принять ответные меры против интересов Вашингтона и американских военных объектов.

Кроме того, удары США по ядерным объектам создают почву для распространения конфликта на весь Ближний Восток, отметил официальный представитель центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия".

При этом, по его словам, сама атака была безрезультатной.

"Этот враждебный акт был нужен для возрождения умирающего сионистского режима (Израиль. – Прим. ред.), но не только не принес результата, но и расширил список законных целей Вооруженных сил Исламской Республики Иран и создал почву для распространения войны в регионе", – сказал он в эфире IRIB.

Представитель центрального штаба ВС подчеркнул, что ответ Тегерана будет мощным, непредсказуемым и заставит Вашингтон сожалеть о содеянном.

Тем временем в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что нанесли удары по шести аэродромам в Западном, Восточном и Центральном Иране.

"В результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты, самолет-заправщик. Беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и вертолетов иранского режима", – говорится в заявлении.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американским военным удалось полностью уничтожить объекты по обогащению урана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за это, отметив, что авиаудары по иранским целям обязательно изменят историю.

В МИД России осудили американские атаки, указав, что удары по ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения. Российская сторона ожидает со стороны руководства МАГАТЭ четкой реакции на происходящее.