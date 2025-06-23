NYT: США совершили отвлекающий маневр с бомбардировщиками для атаки на Иран

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США перед тем, как нанести удар по иранским ядерным объектам, воспользовались отвлекающим маневром, осуществив переброску самолетов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание The New York Times.

По данным журналистов, военные чиновники США решили направить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури примерно в одно и то же время. В результате первая группа с включенными радиолокационными ответчиками направилась на запад в сторону острова Гуам, а вторая – на восток к Ирану.

Последняя группа, как уточняет газета, следовала с отключенными транспондерами, что помогло им остаться незамеченными. Кроме того, эти бомбардировщики были полностью загружены бомбами.

По мнению журналистов, такой шаг Штатов позволил сформировать ложное представление о времени и направлении атаки.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американским военным удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за это, отметив, что авиаудары по иранским ядерным объектам обязательно изменят историю.

Однако в МИД РФ осудили американские атаки, указав, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.