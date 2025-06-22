МИД РФ: Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране

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Россия решительно осуждает атаки США по иранским ядерным объектам в Иране, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН", – подчеркнули в МИД.

Там также отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также на системе проверки и мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В связи с этим РФ ожидает со стороны руководства МАГАТЭ четкой реакции "без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической "равноудаленностью".

"Разумеется, обязан отреагировать и Совет Безопасности ООН. Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля", – подчеркнули в дипведомстве.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам американского президента Дональда Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты Исламской Республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

На фоне эскалации генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих агентства. Заседание состоится в понедельник, 23 июня.