МИД Ирана пригрозил США долгосрочными последствиями за атаку ядерных объектов

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты исламской республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

"США, постоянный член Совета Безопасности ООН, совершили серьезное нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.), напав на мирные ядерные объекты Ирана", – написал Аракчи в соцсети X.

По словам министра, каждый член ООН должен быть встревожен подобным беззаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом всемирной организации Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа, добавил глава иранского ведомства.

Постпредство Ирана в ООН потребовало провести экстренное заседание Совбеза организации в связи с атакой США, сообщает РИА Новости. Иранские дипломаты также призвали членов ООН осудить "преступные и варварские" действия США.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели успешную атаку на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его решение об ударах по Ирану, заявив, что оно "изменит историю".