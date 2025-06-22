Иран обвинил США в атаке на свои ядерные объекты

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Иран официально обвинил Соединенные Штаты в нападении на ядерные объекты исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление центра ядерной безопасности Ирана.

Сотрудники центра также провели анализ на предмет радиоактивного загрязнения в районе атакованных объектов. Никаких признаков загрязнения не выявлено, угрозы населению близлежащих районов нет.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели успешную атаку на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его решение об ударах по Ирану, заявив, что оно "изменит историю".

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что теперь Соединенные Штаты официально вступили в войну с Ираном.