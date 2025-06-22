Трамп считает, что удары США по Ирану усилили безопасность Израиля

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Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Израиля стала более укрепленной благодаря американским ударам по Ирану. Об этом он сообщил израильскому журналисту Бараку Равиду.

"Сегодня вечером мы добились большого успеха. Ваш Израиль теперь стал намного безопаснее", – приводит журналист слова Трампа на своей странице в соцсети X.

Глава Белого дома также пригрозил Ирану новыми авиационными ударами, если Тегеран не захочет прекращать боевые действия, уточняет Reuters со ссылкой на слова Трампа.

По информации СМИ, американские военные использовали для ударов противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk. При этом снаряды сбрасывались на ядерные объекты с малозаметных бомбардировщиков B-2.

Дональд Трамп в ночь на 22 июня сообщил, что США нанесли успешные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, располагающимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого истребители покинули воздушное пространство исламской республики.

После авиаударов американский лидер обратился к руководству Ирана, призвав его вернуться за стол переговоров с целью дипломатического урегулирования конфликта в регионе, а также отказа от своей ядерной программы.

Местные СМИ сообщали, что Трамп не планирует новых ударов по Ирану в ближайшее время. Президент США надеется, что Тегеран действительно согласится на переговоры после прошедшей военной операции.