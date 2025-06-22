CNN: Трамп пока не планирует новые удары по Ирану

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Президент США Дональд Трамп пока не планирует нанесения новых ударов американских сил по территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным журналистов, Трамп рассчитывает, что после обстрела ядерных объектов Тегеран согласится вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта. При этом военные США в регионе готовы к возможному ответному удару Ирана.

Армия США успешно нанесла удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. После этого Трамп призвал власти Ирана прекратить войну.

Вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры", предупреждали ранее в Кремле. Там добавили, что Москва решительно осудит убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.