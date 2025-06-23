Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 11:15

Политика

Иран пообещал заставить США пожалеть о ракетных ударах по ядерным объектам

Иран пообещал заставить США пожалеть о ракетных ударах по ядерным объектам

Небензя заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана были неспровоцированными

Новости мира: голландцы вышли на протестные акции в преддверии саммита НАТО

ВС РФ освободили 2 населенных пункта в зоне СВО

Иран заявил о намерении перекрыть Ормузский пролив

Решение Трампа об атаке на Иран спровоцировало раскол в Республиканской партии

ЦАХАЛ сообщила об очередном пуске ракет со стороны Ирана

Российские туроператоры понесли финансовые потери из-за кризиса на Ближнем Востоке

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по вопросам Ирана

Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории

Ответ Ирана на удары США по ядерным объектам страны "заставит Штаты сожалеть о содеянном", заявили в центральном штабе иранских вооруженных сил. США нанесли удары накануне, при этом в Израиле сообщили о перехвате ракет, запущенных из Ирана, а также об ударах по западным районам страны, в которых участвовали 20 истребителей.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США открытием "ящика Пандоры" и предупредил о риске ядерной катастрофы. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным и обсуждения ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика