Иран пообещал заставить США пожалеть о ракетных ударах по ядерным объектам

Ответ Ирана на удары США по ядерным объектам страны "заставит Штаты сожалеть о содеянном", заявили в центральном штабе иранских вооруженных сил. США нанесли удары накануне, при этом в Израиле сообщили о перехвате ракет, запущенных из Ирана, а также об ударах по западным районам страны, в которых участвовали 20 истребителей.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США открытием "ящика Пандоры" и предупредил о риске ядерной катастрофы. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным и обсуждения ситуации.

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