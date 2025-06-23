Постпред Ирана Иравани: США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом

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США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом, заявил постпред исламской республики в ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

"Соединенные Штаты – постоянный член этого Совета, депозитарий ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.) и единственное государство, которое когда-либо применяло ядерное оружие, убивая миллионы людей в двух городах, сейчас вновь прибегли к незаконной силе, развязали войну против моей страны под сфабрикованным и абсурдным предлогом", – цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что Тегеран оставляет за собой полное право на защиту от американских и израильских атак. Сроки, характер и масштабы соразмерного ответа Ирана будут определяться его вооруженными силами, отметил Иравани.

Представитель Ирана призвал Совбез ООН принять соответствующие меры против США и Израиля как агрессоров. Он также потребовал от МАГАТЭ обеспечить контроль за ядерными объектами республики.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

При этом Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном, заявил после атаки американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, США воюют именно с ядерной программой Ирана.

Тем не менее иранский лидер Масуд Пезешкиан подчеркнул, что США должны получить ответ на свои удары. Глава республики отметил, что до атаки Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе.