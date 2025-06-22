Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 23:35

Политика

Гросси заявил о готовности выехать в Иран после атаки США

Фото: ТАСС/MAX SLOVENCIKEPA

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности выехать в Иран, чтобы содействовать защите ядерных объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я готов немедленно отправиться и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом Агентства", – сказал Гросси в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

По его словам, на данный момент никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на объекте в иранском Фордо.

Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране. Они должны выполнять свою работу, подчеркнул Гросси.

"Для этого необходимо прекращение боевых действий, чтобы Иран мог впустить специалистов на объекты с соблюдением всех условий безопасности и охраны", – пояснил он.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

В ответ на атаку президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ. По его словам, до ударов Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе.

На фоне эскалации Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих агентства. Заседание состоится в понедельник, 23 июня.

В свою очередь, в МИД РФ осудили атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.

В Иране заявили, что продолжат развитие ядерной программы после атаки США

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика