Глава МИД Ирана прибыл в Москву

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Подтверждаем приезд в Москву главы МИД Ирана для проведения ряда переговоров", – сказала дипломат.

Как ранее сообщило агентство IRNA, глава МИД Ирана планирует проконсультироваться с Владимиром Путиным и высокопоставленными чиновниками по вопросам региональной и международной повестки дня после ударов США по территории исламской республики.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном. Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет катастрофической ошибкой.

В свою очередь, в МИД РФ осудили атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары. По его словам, до атаки Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе.