Пентагон: США не наносили удары по военным или населению Ирана

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Армия Соединенных Штатов в ходе бомбардировок иранских ядерных объектов не наносила удары по военнослужащим или населению Исламской Республики. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает ТАСС.

Хегсет отметил, что в атаке ВС США участвовали семь бомбардировщиков B-2 Spirit, на борту каждого из них было по два члена экипажа.

"Для нанесения этого удара потребовалась самая продолжительная с 2001 года миссия бомбардировщика B2 Spirit. Это также стало первым оперативным применением (высокоточных авиабомб. – Прим. ред.) Massive Ordnance Penetrator", – рассказал шеф Пентагона.

По его словам, целью атаки США была не "смена режима" в Исламской Республике, а устранение угрозы национальной безопасности Штатов со стороны иранской ядерной программы.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

На фоне эскалации генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих агентства. Заседание состоится в понедельник, 23 июня.