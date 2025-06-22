Tasnim: ядерный центр Фордо получил лишь частичные повреждения после удара США

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Иранский ядерный центр Фордо получил лишь частичные повреждения в результате американской атаки, передает госагентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

"Ситуация в окрестностях в норме, жизнь течет своим чередом, не видно даже дыма и признаков пожара", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в окрестностях нет признаков каких-либо химических или радиоактивных загрязнений.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам американского президент Дональда Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты Исламской Республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

По его словам, США совершили нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.).