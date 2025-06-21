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21 июня, 12:34

Политика

ВС РФ освободили Запорожье в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия продвинулась в глубину обороны противника и освободила Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, сделать это удалось подразделениям группировки войск "Восток".

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ульяновка в ДНР. Контроль над поселком также удалось установить благодаря активным и решительным действиям солдат из подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, был освобожден населенный пункт Зеленый Кут. Российские бойцы нанесли удары по формированиям нескольких бригад ВСУ, из-за чего украинская сторона потеряла до 520 человек и шесть боевых бронированных машин.

ВС РФ освободили населенные пункты Новониколаевка и Долгенькое

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