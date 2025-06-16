Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ), цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотниками, радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО).

Российские войска также атаковали склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств Украины, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями. Дроны были перехвачены с 23:55 по московскому времени 15 июня до 02:45 16 июня. В небе над Орловской областью удалось сбить 11 БПЛА. Еще 1 – над Воронежской.

Накануне российские военные освободили Ульяновку в Донецкой Народной Республике. Контроль над поселком был установлен в результате активных и решительных действий солдат из подразделений группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве.

