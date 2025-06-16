Средства ПВО ночью сбили 12 беспилотников над регионами РФ

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены с 23:55 по московскому времени 15 июня до 02:45 16 июня. В небе над Орловской областью удалось сбить 11 БПЛА. Еще 1 – над Воронежской.

Кроме того, вечером 15 июня российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью еще девять дронов. Атака беспилотниками продолжалась с 21:40 до 22:10.

До этого украинский БПЛА атаковал Елабужский район Татарстана. Фрагменты дрона упали на здание КПП местного автомобильного завода. На месте инцидента возник пожар, однако его удалось быстро ликвидировать. В результате ЧП оказались ранены 13 человек, погибли двое – рабочий и пострадавший.