Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ставропольском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дежурные силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в небе над Ставропольским краем, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Падение обломков было зафиксировано в промзоне Невинномысска. По предварительной информации, есть один пострадавший. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона подчеркивает, что на месте падения работают оперативные службы. Проводится обследование территории.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород с помощью БПЛА. Из-за сброса взрывного устройства с дрона незначительно повреждена кровля многоквартирного дома.

Кроме того, в ночь на пятницу, 13 июня, дежурные силы ПВО ликвидировали 125 украинских БПЛА над регионами России. Из них 70 БПЛА были ликвидированы над территорией Крыма.