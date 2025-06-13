Силы ПВО сбили 125 украинских дронов над регионами России минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 125 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

70 БПЛА были ликвидированы над территорией Крыма, 15 – над территорией Орловской области, по 11 БПЛА над территориями Курской и Саратовской областей, 9 – над Белгородской областью, 7 – над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей.

Также в ночь на 12 июня силы ПВО ликвидировали 52 украинских БПЛА. В частности, 41 дрон был сбит над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, 3 – над Московским регионом и еще 2 – над Крымом.

Кроме того, 11 июня была отражена массовая атака БПЛА в Тамбовской области. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные.



