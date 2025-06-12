Дежурные силы ПВО ликвидировали 52 украинских дрона над регионами России минувшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 52 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 41 дрон был сбит над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, 3 – над Московским регионом и еще 2 – над Крымом.

Ранее два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

Также 11 июня была отражена массовая атака БПЛА в Тамбовской области. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно ликвидировали прибывшие пожарные.