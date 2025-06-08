Три района Курской области остались без света из-за атаки ВСУ на подстанцию

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Жители Рыльского, а также частично Глушковского и Кореневского районов остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию 110 кВ "Рыльск". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, электричество вернется в дома местных жителей, когда это позволит оперативная обстановка. Ситуация находится на контроле Хинштейна.

Вечером 7 июня в области уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщали в Минобороны РФ. До этого при падении обломков дронов в Курском районе были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга".

Также возле города Щигры загорелась сухая трава. Возгорание удалось оперативно потушить. При этом погибших и пострадавших в результате воздушной атаки не выявлено.