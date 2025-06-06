Предприятие получило повреждения из-за атаки БПЛА в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Система ПВО уничтожила несколько вражеских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

При падении обломков дрона в Курском районе были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга". Кроме того, рядом с городом Щигров загорелась сухая трава, однако огонь удалось оперативно потушить.

Погибших и пострадавших в результате воздушной атаки не выявлено. Хинштейн призвал местных жителей быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности.

В ночь на 6 июня российские силы ПВО уничтожили 174 украинских дрона над регионами РФ. Кроме того, военные ликвидировали три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря.

ВСУ также нанесли удар по суду в Белгороде, где находился губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Мужчину с баротравмой доставили в городскую больницу Белгорода.