06 июня, 17:41Происшествия
Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области
Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Росгвардия пресекла теракт с использованием беспилотных летательных аппаратов на военном объекте, расположенном в одном из населенных пунктов Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Военнослужащие Росгвардии, находящиеся на охране объекта силового ведомства, с помощью технических средств наблюдения обнаружили человека, который планировал совершить теракт. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Впоследствии он был нейтрализован.
"При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами", – уточнила пресс-служба Росгвардии.
На месте подготовки теракта взрывотехниками ОМОН были обезврежены два беспилотника, подготовленных к запуску. В качестве компонентов для них использовались гранаты РКГ-3. При этом конструкция дронов давала возможность управлять ими дистанционно.
Ранее в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в публичном оправдании терроризма.
По месту жительства фигуранта изъяли мобильный телефон, при осмотре которого были найдены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе города. Москвич намеревался использовать самодельное взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей.