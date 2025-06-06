Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Росгвардия пресекла теракт с использованием беспилотных летательных аппаратов на военном объекте, расположенном в одном из населенных пунктов Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие Росгвардии, находящиеся на охране объекта силового ведомства, с помощью технических средств наблюдения обнаружили человека, который планировал совершить теракт. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Впоследствии он был нейтрализован.

"При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами", – уточнила пресс-служба Росгвардии.

На месте подготовки теракта взрывотехниками ОМОН были обезврежены два беспилотника, подготовленных к запуску. В качестве компонентов для них использовались гранаты РКГ-3. При этом конструкция дронов давала возможность управлять ими дистанционно.

Ранее в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в публичном оправдании терроризма.

По месту жительства фигуранта изъяли мобильный телефон, при осмотре которого были найдены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе города. Москвич намеревался использовать самодельное взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей.