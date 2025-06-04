В Крыму задержаны женщины, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами

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Российские спецслужбы задержали в Крыму двух женщин, которые передавали спецслужбам Украины данные о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, жительница Нижнегорского района предложила украинской разведке помощь в сборе и передаче информации о месторасположении военной инфраструктуры на территории Крыма, в том числе склада с горюче-смазочными материалами. Эти сведения, как выяснили российские спецслужбы, были необходимы для нанесения военнослужащими Украины удара по данным объектам.

Жительница Севастополя, в свою очередь, также взаимодействовала с Службой безопасности Украины (СБУ) через Telegram, оказывая им помощь в сборе данных о военнослужащем Черноморского флота.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о госизмене в форме шпионажа. Злоумышленницы уже дали признательные показания. Сейчас они находятся в СИЗО.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) для вовлечения россиян в диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги в Приморье. По данным ведомства, двое 19-летних юношей планировали поджечь релейные шкафы по заданию украинских спецслужб. За это они рассчитывали получить денежное вознаграждение.

В результате злоумышленников задержали. Против молодых людей было возбуждено уголовное дело о диверсии. В настоящее время фигуранты дела арестованы.

