03 июня, 16:45Происшествия
Задержанный в Крыму агент спецслужб Украины признался в подготовке теракта
Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов
Задержанный в Крыму агент спецслужб Украины признался, что готовил теракт и собирал бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦОС ФСБ РФ.
"Мне предложили собрать и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Я все это по видео собрал", – рассказал злоумышленник.
Он отметил, что его не ограничивали в выборе места, куда спрятать бомбу. По словам задержанного, взрывное устройство было с дистанционным управлением. Он уточнил, что там были детонатор, запал и дистанционный пульт.
По данным ФСБ, бомба хранилась на кладбище в Севастополе.
О задержании агента спецслужб Украины стало известно 3 июня. Им оказался житель Феодосии 1965 года рождения. Правоохранители выяснили, что он сам связался со Службой безопасности Украины (СБУ) и согласился на конфиденциальное сотрудничество.
По заданию куратора задержанный забрал из двух тайников заранее подготовленные компоненты и, следуя инструкциям по видеосвязи от СБУ, изготовил самодельное взрывное устройство, указала ФСБ.
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