Изготовивший мощную бомбу агент спецслужб Украины задержан в Крыму

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Крыму силовики задержали агента спецслужб Украины, самостоятельно изготовившего мощное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ пишет ТАСС.

Им оказался житель Феодосии 1965 года рождения, уточнили в ведомстве. Правоохранители выяснили, что он сам связался со Службой безопасности Украины (СБУ) и согласился на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию куратора задержанный забрал из двух тайников заранее подготовленные компоненты и, следуя инструкциям по видеосвязи от СБУ, изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), уточнили в ведомстве.

В его состав входили более 1,2 килограмма взрывчатки, электродетонатор, самодельный электрический приемник радиосигнала, радиоэлектронный передатчик и гвозди, которые использовались как поражающие элементы. Общий вес последних составил около 500 граммов.

Готовое устройство, которое планировалось использовать для диверсионно-террористических актов, агент спрятал в тайнике в Балаклавском районе Севастополя, заключили в ЦОС.

Ранее житель Севастополя был осужден на 18 лет колонии строгого режима за незаконный оборот взрывных устройств и государственную измену. Мужчина был завербован украинской разведкой через мессенджер и искал тайники со взрывчаткой.

В 2024 году он извлек СВУ массой 620 граммов и передал его агенту СБУ. Мужчину задержали после извлечения очередного свертка.