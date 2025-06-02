Сотрудники УФСБ пресекли диверсию на участке железной дороги в Приморье

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УФСБ пресекло диверсию на участке железной дороги в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Двое 19-летних юношей задержаны за попытку поджога релейных шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. В УФСБ подчеркнули, что задержанные действовали по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело за диверсию, их заключили под стражу. В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

Между тем 1 июня украинские войска совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники, так как дроны были запущены с территории в непосредственной близости от аэродромов.

Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. Количество задержанных и их личности не раскрываются. В ведомстве подчеркнули, что в результате атак жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.